Morti a 20 anni uniti dal vescovo Un percorso di aiuto alle famiglie Domani cerimonia comune in Duomo
Una tragica perdita ha unito le famiglie e la comunità, con un forte messaggio di solidarietà e speranza. Domani, in Duomo, si terrà una cerimonia comune per ricordare Lorenzo, Gabriele e Paolo, giovani volti di vite spezzate troppo presto. Gaia Papi, tra le voci presenti, esprime un legame profondo con i ragazzi, sottolineando l’importanza di un percorso di aiuto e di vicinanza per affrontare il dolore.
e Gaia Papi "Non ho conosciuto Lorenzo, Gabriele e Paolo, ma li sento anche amici miei". Ha incrociato le loro storie quando le vite di tre ragazzi poco più che ventenni si sono spezzate. Il vescovo Andrea ha bussato alla porta di famiglie devastate dal dolore per portare conforto e aiutare a portare il peso della perdita. Un contatto che ha generato un incontro: le mamme dei ragazzi hanno messo in comune lo strazio e iniziano un cammino per elaborare il lutto e trasformarlo in ricordo che non si cancella. Fino alla Messa in suffragio per Lorenzo, Gabriele e Paolo, estesa a tutte le giovani vittime, che Migliavacca celebrerà domani in Duomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
