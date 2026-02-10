Galaxy S26 | Samsung alza la posta addio memoria da 128GB e prezzi in aumento per la nuova serie

Samsung alza l’asticella con il nuovo Galaxy S26. La casa coreana elimina le versioni con 128 GB di memoria e aumenta i prezzi. La strategia punta a rivoluzionare il mercato, spingendo i consumatori a scegliere modelli più costosi e con più spazio di archiviazione. La presentazione ufficiale si avvicina, e già si prevedono cambiamenti importanti nelle prossime settimane.

Galaxy S26: Samsung Ridisegna il Mercato, Addio Memoria da 128 GB e Prezzi in Rialzo. La strategia di Samsung per la sua prossima linea di smartphone, i Galaxy S26, si preannuncia una svolta significativa nel panorama della telefonia mobile. L’azienda coreana, leader nel settore, sta infatti modificando la propria offerta in risposta a un contesto economico globale complesso, caratterizzato dall’aumento dei costi dei componenti e da un rallentamento della domanda. Le anticipazioni, emerse a fine gennaio 2026, rivelano un cambiamento radicale nella configurazione della memoria interna dei dispositivi e una conseguente revisione dei prezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Samsung Galaxy S26 Ultra diventa subito il protagonista delle notizie di inizio 2026.

Il Samsung Galaxy S26 si avvicina al mercato in un contesto economico globale incerto, con prezzi ancora da definire e una crescente attenzione verso i dispositivi pieghevoli.

