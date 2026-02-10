Previsioni meteo Livorno | allerta gialla per vento e mareggiate mercoledì 11 febbraio

La protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per il vento e le mareggiate a Livorno, prevista per mercoledì 11 febbraio. Le previsioni indicano condizioni difficili con mare agitato e raffiche di vento intense che potrebbero creare problemi in città e lungo la costa. Le autorità invitano i cittadini a stare attenti e a seguire eventuali aggiornamenti.

La protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo gialla per domani, mercoledì 28 gennaio. Codice giallo per vento da per tutta la giornata e mareggiate dalle 12 alle 23.59. Le aree interessate sono quelle relative al tratto di costa da Livorno. In previsione di precipitazioni sulla Toscana nord-occidentale con cumulati significativi, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso in codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. Per Livorno e Gorgona, così come per quasi tutte le zone costiere della Toscana (comprese le isole ed esclusa la parte meridionale della provincia di Livorno) è previsto anche il codice giallo per mareggiate e rischio idrogeologico.

