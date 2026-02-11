Previsioni meteo Livorno prorogata a giovedì 12 febbraio l' allerta per vento e mareggiate

La protezione civile regionale ha deciso di prolungare l’allerta meteo a Livorno fino a giovedì 12 febbraio. Il codice giallo per vento forte e mareggiate rimarrà in vigore fino alle 23 di domani. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità invitano alla prudenza.

La protezione civile regionale ha prorogato fino a domani, giovedì 12 febbraio, l'allerta meteo diramata per tutto oggi con il codice giallo per vento e mareggiate resterà in vigore fino alle 23.59. Secondo le previsioni di 3bmeteo, è atteso un.

La protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per il vento e le mareggiate a Livorno, prevista per mercoledì 11 febbraio.

Le previsioni meteo per Livorno segnalano un'allerta gialla a causa di rischio idrogeologico, vento e mareggiate, prevista per mercoledì 28 gennaio.

Maltempo in Toscana: allerta meteo nelle zone di Livorno, Pisa e Grosseto. Le previsioniOggi, mercoledì 12 febbraio, la Toscana sarà interessata da piogge, con i fenomeni più intensi previsti nelle aree a sud-ovest, comprese le isole. La Protezione Civile regionale ha diramato un codice ... tg24.sky.it

Forte maltempo in molte regioni: le previsioni meteo per giovedì 12 febbraio -> https://tinyurl.com/mrf43pmw - facebook.com facebook