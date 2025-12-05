Cautano ospita la giornata di prevenzione oncologica | screening gratuiti in Piazza Mercato
Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa La Campagna di Screening Oncologici promossa dalla Regione Campania e dall’ ASL Benevento, attraverso il Distretto Sanitario n. 8 di San Giorgio del Sannio, rappresenta un importante progetto di prevenzione diffuso su tutto il territorio sannita. Si tratta di un’iniziativa itinerante che, grazie all’utilizzo del Poliambulatorio Mobile, raggiunge numerosi comuni secondo un calendario che ha coperto l’intero mese di novembre e proseguirà anche durante il mese di dicembre. L’obiettivo principale è garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato agli screening per la prevenzione di tre patologie oncologiche ad alta incidenza: tumore della mammella (per le donne dai 50 ai 69 anni), tumore della cervice uterina (per le donne dai 25 ai 64 anni), tumore del colon retto (per uomini e donne dai 50 ai 69 anni). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
