Prevenzione in piazza screening gratuiti dell' Azienda sanitaria provinciale
Screening oncologici, vaccinazioni, laboratori su stili di vita sani e attività dedicate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, insieme a iniziative ludico-ricreative sulla prevenzione e l’educazione stradale. Venerdì 28 novembre piazza Franco Battiato si trasformerà in uno spazio pubblico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Domenica 30 Novembre 2025 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 In Piazza San Luca *Carovana della Prevenzione* A cura di Komen Italia in collaborazione con ospedale Gemelli di Roma Visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori al seno.
"Prevenzione in piazza", screening gratuiti dell'Azienda sanitaria provinciale - Venerdì 28 novembre piazza Franco Battiato si trasformerà in uno spazio pubblico dedicato alla salute, con servizi e iniziative aperte alla cittadinanza
Ipotiroidismo, la prevenzione arriva a Roma con screening venerdì a Piazza del Popolo - Dopo le prime due tappe molto partecipate, la Campagna di prevenzione Tsh
Asp Catania, nuovo appuntamento delle "Giornate della Prevenzione" in Piazza Franco Battiato - Venerdì 28 novembre Piazza Franco Battiato a Catania si trasformerà in uno spazio pubblico dedicato alla salute, con servizi e iniziative aperte alla cittadinanza con la "Prevenzione in Piazza".