Julia Roberts, protagonista di Pretty Woman, afferma che oggi sarebbe difficile per lei partecipare a un film simile. La sua opinione riflette sui cambiamenti nel panorama cinematografico e sulle differenze nelle scelte artistiche e commerciali rispetto al passato. Un'intervista che invita a riflettere sull'evoluzione del cinema romantico e sulle opportunità per gli attori di oggi.

La star del film di Garry Marshall, un classico del cinema romantico, ritiene che in un progetto del genere oggi non lavorerebbe mai. Julia Roberts nel 2025 non reciterebbe in Pretty Woman, se il film fosse realizzato oggi. Le visioni del mondo sono cambiate e oggi l'attrice non accetterebbe mai un ruolo come quello della prostituta Vivian Ward nel cult romantico del 1990. All'epoca, Julia Roberts era in rampa di lancio e la partecipazione al film insieme a Richard Gere le permise di ottenere uno dei primi grandi successi della sua carriera sul grande schermo, proseguita nei decenni successivi con altri film del calibro di Il matrimonio del mio migliore amico, Notting Hill, Erin Brockovich e Ocean's Eleven. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pretty Woman, Julia Roberts è convinta: "Oggi sarebbe impossibile per me recitare nel film"

Leggi anche: Julia Roberts, auguri alla Pretty Woman dal sorriso che incanta e antesignana dell'ascella da red carpet non depilata

Leggi anche: Pretty Princess: l'amato film con star Anne Hathaway ha a sorpresa dei legami con Pretty Woman

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Questo film con Julia Roberts è nella top 3 dei film preferiti di Julia Roberts; Sarah Paulson svela il film di Julia Roberts che l'ha ispirata a diventare attrice; Aveva la trama più stupida di sempre: Julia Roberts su uno dei suoi film più celebri e amati; Saldi tra le Feste, è andamento lento: Il must? Pigiami e boxer fantasia.

Pretty Woman, Julia Roberts oggi avrebbe detto di sì al film? - A distanza di anni dal successo, Julia Roberts rivela perché oggi probabilmente non direbbe di sì a Pretty Woman. comingsoon.it