Presunte irregolarità sulla vendita di immobili | blitz della polizia nella Commissione Ue

La polizia ha fatto un blitz alla Commissione europea in pieno orario di lavoro. La procura europea sta raccogliendo prove su un’indagine che riguarda presunte irregolarità nella vendita di immobili per circa 900 milioni di euro. Al centro dell’inchiesta, l’ex commissario Johannes Hahn, che all’epoca era responsabile del Bilancio. La notizia ha sorpreso molti, anche perché coinvolge una delle istituzioni più importanti dell’Unione. Gli investigatori vogliono capire se ci sono stati illeciti o comportamenti irregolari in quella fase. Per ora, nessuna conferma ufficiale

Al momento la procura europea (Eppo) sta "raccogliendo prove" nell'ambito di un'indagine che coinvolge la Commissione europea su possibili irregolarità nella vendita di beni immobili per circa 900 milioni di euro, quando l'austriaco Johannes Hahn era commissario al Bilancio. La polizia belga ha fatto irruzione nei locali di Palazzo Berlaymont a Bruxelles: l'inchiesta, a quanto si apprende da fonti della procura europea, riguarda l'accordo finalizzato il 29 aprile 2024 dall'esecutivo comunitario con il fondo sovrano Federal Holding and Investment Company per la vendita di 23 edifici della Commissione.

