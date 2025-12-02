Federica Mogherini tra i tre fermati a Bruxelles | la Procura europea indaga su presunte irregolarità nell’assegnazione di fondi Ue

Tre dirigenti europei, tra cui Federica Mogherini, sono stati fermati oggi a Bruxelles nell'ambito di un'indagine della Procura europea su presunte irregolarità nell'assegnazione di fondi UE per la formazione diplomatica. Perquisizioni e fermi. La Procura europea (EPPO) ha disposto questa mattina il fermo di Federica Mogherini, direttrice del Collegio d'Europa ed ex Alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, insieme a Stefano Sannino, già segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), e Cesare Zegretti, co-direttore dell'Ufficio Executive Education. L'operazione, condotta in collaborazione con la magistratura belga, ha visto perquisizioni presso la sede dell'EEAS a Bruxelles e in diversi edifici del Collegio d'Europa a Bruges.

