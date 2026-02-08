Ex Cotral contro Atac | causa da 700mila euro per presunte irregolarità nella selezione del personale

L’ex presidente di Cotral ha deciso di portare in tribunale Atac, chiedendo un risarcimento di almeno 700 mila euro. La causa nasce da accuse di irregolarità nella selezione del personale. La disputa riguarda due aziende del trasporto pubblico romano, con l’obiettivo di ottenere giustizia per presunte ingiustizie nelle assunzioni. La vicenda si apre ora a una lunga battaglia legale.

L’ex presidente di Cotral, l’azienda regionale del Lazio per i trasporti pubblici extraurbani, ha avviato una battaglia legale contro Atac, la società romana che gestisce il servizio di trasporto pubblico nella capitale, richiedendo un risarcimento di almeno 700.000 euro. La vicenda, che si è resa pubblica nella mattinata di oggi, 8 febbraio 2026, apre un nuovo fronte nelle delicate dinamiche del trasporto pubblico romano e lancia interrogativi sulle procedure concorsuali e le possibili pretese di danno d’immagine. L’azione legale, presentata presso il tribunale del lavoro di Roma, mira ad annullare la procedura che ha portato all’esclusione dell’ex numero uno di Cotral da posizioni all’interno di Atac e a ottenere un significativo risarcimento per le opportunità professionali perdute e il danno reputazionale subito.🔗 Leggi su Ameve.eu

