Il semestre filtro a medicina è un fallimento migliaia di studenti nel limbo | la protesta degli universitari

Il semestre filtro a medicina si rivela un fallimento, lasciando migliaia di studenti in una situazione di incertezza e disagio. Dopo mesi di dubbi e ambiguità, la protesta studentesca denuncia i problemi di un sistema che non ha raggiunto gli obiettivi sperati, evidenziando l’insostenibilità di un esperimento che ha creato più confusione che soluzioni.

“Dopo mesi di silenzi e rimpalli, il semestre filtro si conferma per ciò che è: un esperimento fallito che ha lasciato migliaia di studenti in un limbo ingestibile. Nessuna risposta chiara, nessuna tutela, solo attese infinite e percorsi universitari bloccati. Mentre il ministero continua a rincorrere ipotesi e correggere in corsa un modello nato già storto, negli atenei si consuma un disastro: studenti che stanno male, carriere sospese, mesi di studio che rischiano di finire nel vuoto”. A dirlo sono è Alessandro Bruscella, coordinatore nazionale dell’Unione degli universitari, che oggi sono scesi di nuovo in piazza – da Roma, in Piazza Vidoni sotto il Senato, ad altre piazze in Italia – “per pretendere ciò che la politica non ha voluto garantire: una soluzione immediata, uniforme e che ammetta tutti gli studenti coinvolti nel semestre filtro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it