Il semestre filtro a medicina è un fallimento migliaia di studenti nel limbo | la protesta degli universitari
Il semestre filtro a medicina si rivela un fallimento, lasciando migliaia di studenti in una situazione di incertezza e disagio. Dopo mesi di dubbi e ambiguità, la protesta studentesca denuncia i problemi di un sistema che non ha raggiunto gli obiettivi sperati, evidenziando l’insostenibilità di un esperimento che ha creato più confusione che soluzioni.
“Dopo mesi di silenzi e rimpalli, il semestre filtro si conferma per ciò che è: un esperimento fallito che ha lasciato migliaia di studenti in un limbo ingestibile. Nessuna risposta chiara, nessuna tutela, solo attese infinite e percorsi universitari bloccati. Mentre il ministero continua a rincorrere ipotesi e correggere in corsa un modello nato già storto, negli atenei si consuma un disastro: studenti che stanno male, carriere sospese, mesi di studio che rischiano di finire nel vuoto”. A dirlo sono è Alessandro Bruscella, coordinatore nazionale dell’Unione degli universitari, che oggi sono scesi di nuovo in piazza – da Roma, in Piazza Vidoni sotto il Senato, ad altre piazze in Italia – “per pretendere ciò che la politica non ha voluto garantire: una soluzione immediata, uniforme e che ammetta tutti gli studenti coinvolti nel semestre filtro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno”, hanno detto. E la ministra: “Questa degli studenti è la strategia del caos: parlano ma non ascoltano” - facebook.com Vai su Facebook
Nel pieno delle polemiche sul semestre filtro di medicina un gruppo di studenti ha contestato la Ministra dell'Università Annamaria Bernini ospite della Kermesse di Fdi Atreju. Citando Berlusconi la ministra ha apostrofato i ragazzi "siete solo dei poveri comuni Vai su X
Test di Medicina semestre filtro in Sicilia, in pochi lo superano: polemiche e ricorsi - Il primo appello del nuovo semestre filtro per l’ingresso a Medicina – introdotto quest’anno dal Mur – si chiude con un bilancio pesantissimo. sicilianews24.it scrive
«Semestre filtro, una beffa chiamarlo così»: le proteste degli aspiranti medici che hanno affrontato l'ultimo test, dopo due mesi di corso - Parole dure quelle di Pietro Soldà, 21 anni, e Michelangelo Buzzanca, 26 anni, appena usciti dall'Hub di Ingegneria di via ... Da ilgazzettino.it
