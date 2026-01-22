Striscia la notizia | stasera il debutto in prima serata

Striscia la notizia torna stasera, ma in prima serata, a partire dalle 21.45. Ospiti Maria De Filippi, Alessandro Del Piero e Roberta Bruzzone Questa sera Striscia la notizia torna ma in prima serata: Antonio Ricci ce l’ha fatta e inizierà questa nuova esperienza. Saranno 5 puntate speciali condotte da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti con ben 6 veline. Saranno diverse le inchieste con vari inviati che porteranno i temi che hanno fatto, in questi 38 anni, la storia di Striscia la notizia. Non mancheranno poi i tapiri e le incursioni di personaggi famosi che svolgeranno ruoli inediti. Quella che si prospetta per Antonio Ricci e tutta la squadra di Striscia la notizia è una bella sfida. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Nella puntata di Striscia la notizia in onda oggi in prima serata, vedremo Maria de Filippi, Tina Cipollari e Giovannino consegnare me "merdine" a chi parcheggia, senza diritto, nel posto dei disabili facebook

In attesa del ritorno di Striscia la notizia domani sera, alcuni estratti dell’incontro con la stampa con Antonio Ricci #Striscialanotizia #AntonioRicci x.com