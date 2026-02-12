Prendevano di mira i negozi di lusso i capi d' abbigliamento nascosti in borse schermate | coppia di ladri in arresto

Da anconatoday.it 12 feb 2026

Una coppia di ladri è stata arrestata a Roma dopo aver colpito negozi di lusso in diverse regioni, tra cui Ancona e le Marche. I due, specializzati nel rubare capi d'abbigliamento nascosti in borse schermate, avevano messo a segno diversi colpi prima di essere fermati dalle forze dell’ordine. La polizia ha seguito le loro tracce lungo il tragitto, riuscendo a bloccarli nel Lazio.

Gli agenti hanno fatto irruzione nell'albergo, cogliendoli di sorpresa nella stanza che avevano prenotato per soggiornare ROMA - Colpi messi a segno anche tra Ancona e le Marche, poi la fuga fino al Lazio dove sono stati arrestati. È finita in un hotel di Fiumicino la “trasferta” di due ladri seriali, un 23enne e un 26enne, ritenuti responsabili di furti per oltre 28mila euro in diversi esercizi commerciali italiani. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'albergo, cogliendoli di sorpresa nella stanza che avevano prenotato per soggiornare in zona. Proprio dalla struttura è scattato l'alert, segnalato dal portale "Alloggiati web", che ha indicato la presenza di due persone ricercate che avevano completato la procedura di check-in.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

