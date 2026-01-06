Biglietti vincenti Lotteria Italia 2026 l’Emilia Romagna sogna il premio da 5 milioni | la diretta

Il 6 gennaio 2026, si conclude l’estrazione finale della Lotteria Italia, con l’attenzione rivolta ai biglietti vincenti. In Emilia Romagna, molti sperano di poter conquistare il premio da 5 milioni di euro. Questa giornata rappresenta un momento di attesa e di interesse per tutti coloro che hanno acquistato i biglietti, con la speranza di scoprire se il proprio acquisto sarà premiato.

Bologna, 6 gennaio 2026 – Il conto alla rovescia è terminato. Oggi, 6 gennaio, la dea bendata fa tappa nelle case di milioni di cittadini con l'estrazione finale della Lotteria Italia. L'appuntamento televisivo per i vincitori è fissato su Rai 1 durante la puntata speciale di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, alle ore 20.30. Nel corso della serata saranno comunicati i primi cinque premi, con il primo che ammonta a 5 milioni di euro. Ci saranno anche numerosi premi di seconda e terza categoria, il cui valore dipenderà dalle vendite. La diretta televisiva accompagnerà le operazioni ufficiali con momenti di intrattenimento fino alla proclamazione dei vincitori di prima categoria.

