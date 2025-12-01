Comunicato Stampa | CRV - 1a edizione premio ‘Giulia Cecchettin' a migliori tesi di laurea su violenza di genere
L'obiettivo del premio, istituito presso il Consiglio regionale dall'articolo 12 della L.R. n. 302023, è onorare la memoria di Giulia Cecchettin, aiutare le giovani generazioni nel loro impegno nel promuovere la cultura del rispetto e della non discriminazione, sostenere la ricerca accademica e sensibilizzare verso il fenomeno della violenza di genere. Il Bando di questa prima edizione è rimasto aperto fino al 31 luglio 2025: sono pervenute trentaquattro tesi di laurea, che hanno avuto un approccio multidisciplinare, approfondendo e analizzando con rigore il fenomeno della violenza di genere. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, nell'introdurre la cerimonia di premiazione, ha evidenziato come “in Veneto, il fenomeno della violenza di genere è fortunatamente in calo: nel 2024 le vittime nella nostra regione sono state 4, a fronte delle 7 nel 2023, delle 12 nel 2022, e delle 14 nel 2021. 🔗 Leggi su Iltempo.it
