Claudio Carlomagno e la minaccia a Federica Torzullo la calma apparente io non la mantengo più

Claudio Carlomagno ha dichiarato, durante una conversazione telefonica con la moglie Federica Torzullo, di aver perso la calma apparente che spesso mostrava. Questa affermazione evidenzia un cambiamento nel suo atteggiamento e apre nuove riflessioni sul contesto della loro relazione e sulle dinamiche che si sono sviluppate. La vicenda suscita interesse e richiede un’analisi attenta degli eventi e delle dichiarazioni rilasciate.

Claudio Carlomagno ha confessato l'omicidio della moglie Federica Torzullo, ma sono ancora molti i punti da chiarire. Ad esempio, non si trova l'arma del delitto. La trasmissione Quarto Grado ha diffuso un audio risalente allo scorso settembre: si tratta di un un duro confronto telefonico fra Carlomagno e la moglie: "La calma apparente non la mantengo più", disse l'uomo. La minaccia di Claudio Carlomagno a Federica Torzullo La confessione di Claudio Carlomagno Il tentativo di disfarsi del corpo di Federica Torzullo La minaccia di Claudio Carlomagno a Federica Torzullo "E ti dico da stasera: vedi come ti devi confrontare con me.

