Premio Atreju la figlia di Peppe Vessicchio ritira il riconoscimento alla carriera per il padre | E’ stato l’uomo di tutti
Durante la cerimonia del Premio Atreju, la figlia di Peppe Vessicchio ha ritirato il riconoscimento alla carriera del padre, ricordandolo come
Standing ovation e un lungo applauso dalla platea di Atreju per il maestro Peppe Vessicchio, scomparso un mese fa a 69 anni. Al maestro d’orchestra è stato dedicato il “Premio Atreju alla carriera”. A ritirare il riconoscimento, durante la quinta giornata della manifestazione in corso a Roma, è stata la figlia Alessia. “E’ solo un mese che mio padre ci ha lasciato senza preavviso, nel senso che non pensavamo potesse accadere, non pensavamo perché stava bene perché aveva 69 anni e avevamo ancora tanti progetti”, sono state le sue parole commosse dal palco. Premio Atreju al maestro Peppe Vessicchio ritirato dalla figlia Alessia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Premio alla carriera a Peppe Vessicchio La figlia ad Atreju | E' stato l' uomo di tutti - Zazoom Social News
Premio alla carriera a Peppe Vessicchio. La figlia ad Atreju: "E' stato l'uomo di tutti" - Un'ovazione ha accolto sul palco di Atreju Alessia Vessicchio, chiamata a ritirare il premio alla carriera assegnato postumo al padre Peppe, storico direttore d’orchestra scomparso un mese fa. Secondo msn.com
Beppe Vessicchio, la figlia Alessia ad Atreju: «Mio padre amato da tutti, non aveva luogo politico» - È solo un mese che mio padre ci ha lasciato senza preavviso, nel senso che non pensavamo potesse ... Segnala msn.com
Ad Atreju renderemo omaggio a Beppe Vessicchio: sua figlia ritirerà il premio a lui dedicato. Dirigerà l’orchestra anche da lassù. Ci manchi, maestro. Vai su Facebook