Premio Atreju la figlia di Peppe Vessicchio ritira il riconoscimento alla carriera per il padre | E’ stato l’uomo di tutti

Durante la cerimonia del Premio Atreju, la figlia di Peppe Vessicchio ha ritirato il riconoscimento alla carriera del padre, ricordandolo come

Standing ovation e un lungo applauso dalla platea di Atreju per il maestro Peppe Vessicchio, scomparso un mese fa a 69 anni. Al maestro d’orchestra è stato dedicato il “Premio Atreju alla carriera”. A ritirare il riconoscimento, durante la quinta giornata della manifestazione in corso a Roma, è stata la figlia Alessia. “E’ solo un mese che mio padre ci ha lasciato senza preavviso, nel senso che non pensavamo potesse accadere, non pensavamo perché stava bene perché aveva 69 anni e avevamo ancora tanti progetti”, sono state le sue parole commosse dal palco. Premio Atreju al maestro Peppe Vessicchio ritirato dalla figlia Alessia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it