Preghiera del mattino del 8 Febbraio 2026 | Aiutami ad annunciarti

Domani mattina, alle prime luci, molti si sveglieranno con una preghiera semplice e sincera: “Aiutami ad annunciarti”. È un modo per iniziare la giornata con il cuore aperto e la mente rivolta a Dio, chiedendo forza e chiarezza per vivere la fede. La preghiera di oggi invita a rinnovare il legame con la Santissima Trinità, per camminare nella luce del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Inizia la tua domenica nel cuore della Santissima Trinità. Una preghiera del mattino di lode e gloria per rinnovare la fede e camminare nella luce del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Signore Gesù, grazie per questo nuovo giorno.

