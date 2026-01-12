Al via il concorso pubblico per dirigenti scolastici | c’è una novità

È stato pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assunzione di venti dirigenti scolastici, approvato dalla Giunta provinciale di Trento. Il processo si svolgerà nel corso dei prossimi cinque anni, offrendo opportunità di inserimento nel settore dell’istruzione pubblica. Di seguito, i dettagli principali e le modalità di partecipazione per chi desidera candidarsi.

La Giunta provinciale di Trento ha approvato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di venti dirigenti scolastici nell’arco dei prossimi cinque anni. È successo lunedì 12 gennaio e l’obiettivo, si legge in una nota, è quello di “garantire il necessario ricambio generazionale alla guida. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

