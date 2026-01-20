Poste Italiane | in 5 uffici postali della provincia di Frosinone disponibile il libro dei francobolli 2025

Da oggi, nei cinque uffici postali della provincia di Frosinone, è disponibile il nuovo Libro dei Francobolli 2025 di Poste Italiane. Questo volume raccoglie le 135 emissioni postali dell’anno, offrendo ai collezionisti uno sguardo dettagliato sulle tematiche italiane rappresentate attraverso le carte valori. Un’occasione per approfondire e custodire un pezzo della storia postale e culturale del nostro paese.

Per tutti i collezionisti della provincia di Frosinone è disponibile da oggi il nuovo Libro dei Francobolli 2025, il volume di Poste Italiane che racconta l’Italia attraverso le 135 carte valori postali emesse nel corso dell’anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Poste Italiane: negli uffici postali abilitati di Frosinone e provincia è possibile prenotare l’appuntamento per il ritiro della carta “dedicata a te”

Poste italiane: al via l’appuntamento telefonico anche negli uffici postali della provincia di ArezzoDa oggi anche negli uffici postali della provincia di Arezzo è possibile prenotare l’appuntamento telefonicamente, ottimizzando i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Poste Italiane: in provincia di Chieti oltre 122mila cittadini usano la Super App; Buoni fruttiferi postali 2026 rendimenti, opzioni e durata: la guida per orientarsi e scegliere; ATM di Poste Italiane, il M5S porta il caso in Parlamento; Poste Italiane - Al via negli uffici postali Polis della provincia di Alessandria il servizio di rilascio e rinnovo passaporti.

Poste Italiane, nel primo trimestre 2025 ricavi a €3,2 miliardi (+5%) e utile netto a €597 milioniPoste Italiane: registrati ricavi a €3,2 miliardi e utile netto a €597 milioni, l’EBIT adjusted raggiunge €796 milioni segnando una redditività da record Un avvio d’anno da record per Poste Italiane, ... affaritaliani.it

Poste Italiane, record in borsa dopo la promozione di JP Morgan: più cassa e dividendi oltre l’8%Le nuove stime di ebit adjusted (3,062 miliardi nel 2025 dai 2,546 miliardi del 2024 e 3,212 miliardi nel 2026) e di utile per azione (1,71 euro e 1,79 euro per azione nel 2025 e nel 2026, ... milanofinanza.it

Ha preso il via ufficialmente in Sicilia il servizio di consegna in giornata. A Palermo, Poste Italiane ha allestito infatti il primo e unico magazzino "micro-fulfillment" dell’Isola, nonché a oggi il più grande sito aziendale dedicato d’Italia - facebook.com facebook