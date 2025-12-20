Battipaglia campo base Vigili del Fuoco al Pastena | intesa con il Ministero dell’Interno
A Battipaglia, il campo base dei Vigili del Fuoco al Pastena riceve l’approvazione ufficiale. La Giunta Comunale ha approvato la delibera che attua le linee guida sulla pianificazione territoriale per la realizzazione di strutture di supporto durante eventi calamitosi. Questa decisione rappresenta un passo importante per rafforzare la capacità di intervento nella zona.
Via libera, a Battipaglia, al Campo base Vigili del Fuoco al Pastena. La Giunta Comunale ha approvato la delibera con cui si dà attuazione alla circolare sulla Pianificazione Territoriale della posizione dei Campi Base Vigili del Fuoco da realizzare per la gestione di eventi calamitosi. Siglata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
