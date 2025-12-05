Al Porto Turistico di Manfredonia il Natale è in Marina
Lunedì 8 dicembre al Porto Turistico di Manfredonia alle 19.30 sarà inaugurato con una serata-evento il programma di ‘Natale in Marina’. Dalla serata dell’Immacolata, e fino al 6 gennaio 2026, uno dei luoghi più moderni, accoglienti e caratteristici della Puglia accoglierà i visitatori con musica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Il Marina di Pescara nei vertici nazionali della portualità turistica! Siamo orgogliosi di annunciare che l’assemblea di Assonat–Confcommercio, la principale associazione italiana dei porti turistici, ha eletto Bruno Santori, direttore del nostro porto turistico, c - facebook.com Vai su Facebook
