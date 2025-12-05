Al Porto Turistico di Manfredonia il Natale è in Marina

Lunedì 8 dicembre al Porto Turistico di Manfredonia alle 19.30 sarà inaugurato con una serata-evento il programma di ‘Natale in Marina’. Dalla serata dell’Immacolata, e fino al 6 gennaio 2026, uno dei luoghi più moderni, accoglienti e caratteristici della Puglia accoglierà i visitatori con musica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it