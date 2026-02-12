Porlezza ponteggio fuori regola | cantiere sospeso tre denunce e sanzioni per 40mila euro

I carabinieri di Porlezza sono intervenuti in un cantiere edile dove hanno trovato un ponteggio installato senza rispettare le norme di sicurezza. L’ispezione, fatta l’11 febbraio 2026, ha portato a sospendere i lavori e a denunciare tre persone. Durante i controlli, sono stati anche multati con sanzioni per un totale di 40 mila euro. La situazione è stata immediatamente fermata per evitare il rischio di incidenti.

Controlli dei carabinieri in un cantiere edile nel comune di Porlezza. L'intervento, effettuato l'11 febbraio 2026, ha visto impegnati i militari della stazione di Porlezza insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, nell'ambito di un'attività disposta dal Comando Provinciale dei carabinieri di Como. Durante le verifiche sono emerse numerose e gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le criticità riscontrate, un accesso al ponteggio non conforme, opere provvisionali non adeguate allo sviluppo dei lavori e un omesso coordinamento tra le imprese presenti nel cantiere.

