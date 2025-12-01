Prato | lavoratori non in regola Sospese cinque ditte Tre denunce e sanzioni per 115mila euro

Nell'ultimo mese - il comunicato è di oggi, 1 dicembre 2025 - il Gruppo interistituzionale coordinato dalla prefettura di Prato per la tutela della legalità nelle attività produttive ha controllato e sospeso cinque ditte perché avrebbero impiegato complessivamente 41 lavoratori risultati privi di regolare contratto, di cui nove presenti in Italia senza alcun titolo di soggiorno. Inoltre, tre persone sono state denunciate e sono state elevate sanzioni per 115mila euro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: lavoratori non in regola. Sospese cinque ditte. Tre denunce e sanzioni per 115mila euro

Aziende sanzionate per 115mila euro -- Prato, più di 40 lavoratori senza contratto, clandestini e fabbriche-dormitorio https://www.firenzetoday.it/economia/prato-lavoro-nero-sanzioni.html © FirenzeToday - facebook.com Vai su Facebook

Prato, un’altra aggressione al picchetto di protesta dei lavoratori / VIDEO Vai su X

Sospese cinque ditte con 41 lavoratori in nero - PRATO: Controlli serrati della Prefettura: identificate anche nove persone senza permesso di soggiorno. Si legge su toscanamedianews.it

Più di 40 lavoratori senza contratto, clandestini e fabbriche-dormitorio - Il gruppo di Lavoro interistituzionale per la tutela della legalità nelle attività produttive, coordinato dalla Prefettura di Prato (e di cui fanno parte polizia di stato, arma dei carabinieri, guardi ... Lo riporta firenzetoday.it

Lavoro, sospese due attività. Controlli in agricoltura . Sette lavoratori in ’nero’ - L’operazione rientra nel piano di vigilanza straordinaria attivato in vista della stagione estiva, periodo in cui ... Si legge su lanazione.it

Un arresto e quattro ditte sospese. Impiegati 19 lavoratori al nero - Cinquanta lavoratori identificati tra cui 11 presenti sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno, il titolare di un’impresa arrestato ... Da lanazione.it

Sospese 4 attività per l'impiego di lavoratori in nero - Oristano sono stati impegnati in una serie di controlli in vari settori produttivi, sia in città che in provincia. Si legge su ansa.it

Prato, addetti di aziende cinesi assaltano un presidio di lavoratori pakistani. Feriti due agenti della Digos - Questa mattina a Prato due agenti della Digos sono rimasti feriti e altri colleghi sono stati aggrediti durante un intervento di ordine pubblico. Scrive blitzquotidiano.it