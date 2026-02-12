Pontili di Assonautica il Tar conferma la sospensione dell’ordinanza comunale per lo sgombero

Il Tar di Lecce ha deciso di sospendere definitivamente l’ordinanza del Comune di Gallipoli che ordinava lo sgombero dei pontili di Assonautica. La decisione arriva dopo l’udienza di mercoledì, quando il presidente Silvio Giancaspro ha firmato l’ordinanza, bloccando di fatto l’esecuzione dell’ordine comunale. Restano ora da capire i prossimi passi tra Comune e Assonautica.

I giudici del tribunale amministrativo avevano già accolto con un decreto del 16 gennaio scorso la richiesta di decreto presidenziale da parte dall’associazione dei diportisti e i provvedimenti in questione erano già stati sospesi in via temporanea, inaudita altera parte. In quella prima fase cautelare il Comune di Gallipoli e la capitaneria di porto non si erano costituiti in giudizio. Nel dispositivo si evidenzia come le concessioni demaniali di tal specie fanno riferimento alla planimetria in atti che individua con esattezza l'ubicazione del bene concesso e il perimetro delle aree. Non vi era alcun "piano ormeggi" quale parte integrante della concessione alla quale il Comune faceva riferimento e risalente al 2007.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Assonautica Pontili

Il Tar di Lecce ha sospeso temporaneamente l’ordinanza del Comune di Gallipoli che ordinava lo sgombero dei natanti, in seguito ai controlli della capitaneria di porto.

A fine ottobre, la capitaneria di porto di Gallipoli ha rilevato alcune violazioni del regolamento sul piano degli ormeggi nell’area demaniale concessa all’Assonautica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Assonautica Pontili

Pontili di Assonautica, il Tar conferma la sospensione dell’ordinanza comunale per lo sgomberoI giudici amministrativi dopo la sospensione temporanea hanno ora definitivamente bloccato l’efficacia della disposizione del Comune di Gallipoli scaturita dai verbali elevati dalla capitaneria di por ... lecceprima.it

Assonautica la spunta davanti al Tar: sospeso il provvedimento di sgombero dell’area demanialeIn seguito all'udienza in Camera di Consiglio tenutasi in data 11.02.26 presso il TAR Lecce, la I Sezione (Pres. e Rel. Dott. S. Giancaspro, Referandari ... corrieresalentino.it

Assonautica Provinciale di Savona | Savona - facebook.com facebook