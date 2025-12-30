Pontili Assonautica violato piano ormeggi | verbali della capitaneria Comune ordina sgombero

A fine ottobre, la capitaneria di porto di Gallipoli ha rilevato alcune violazioni del regolamento sul piano degli ormeggi nell’area demaniale concessa all’Assonautica. In seguito ai controlli, sono stati redatti verbali e il Comune ha disposto lo sgombero delle strutture interessate, in conformità alle normative vigenti. Questa situazione sottolinea l’importanza del rispetto delle norme per garantire un utilizzo corretto e sostenibile delle aree demaniali.

GALLIPOLI – I controlli del personale della capitaneria di porto alla fine di ottobre hanno messo in evidenza alcune violazioni nel rispetto del regolamento del piano degli ormeggi in vigore nell’area demaniale in concessione dell’Assonautica di Gallipoli. E a distanza di due mesi, ora arriva. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Pontili Assonautica, violato piano ormeggi: verbali della capitaneria, Comune ordina sgombero Leggi anche: Aversa, il Comune ordina lo sgombero della libreria “Il Dono” Leggi anche: Netanyahu ordina «potenti attacchi» su Gaza: «Hamas ha violato la tregua» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pontili Assonautica, violato piano ormeggi: verbali della capitaneria, Comune ordina sgombero. Pontili Assonautica, violato piano ormeggi: verbali della capitaneria, Comune ordina sgombero - Notificata in queste ore l’ordinanza del settore Demanio che impone il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle imbarcazioni non conformi al regolamento. lecceprima.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.