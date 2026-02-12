Pontecagnano camion carico di ortofrutta si ribalta | conducente irreperibile all’arrivo dei soccorsi

Questa mattina un camion carico di ortofrutta si è ribaltato in via Magellano, a Pontecagnano Faiano. Quando sono arrivati i soccorsi, il conducente non era ancora stato trovato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, ma dell’autista nessuna traccia. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Incidente stradale in via Magellano nel comune di Pontecagnano Faiano. Autocarro motrice e rimorchio che trasporta prodotti ortofrutticoli Sul posto Vigili del Fuoco e Vigili urbani del locale comando. Non si hanno notizie del conducente. Strada chiusa per operazioni di recupero. Il conducente pare sia uscito autonomamente ma non presente all'arrivo dei vigili urbani. Squadra VVF di Giffoni Valle Piana.

