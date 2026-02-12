Incidente stradale a Pontecagnano | tir fuori strada in via Magellano conducente irreperibile

Questa mattina un tir si è schiantato in via Magellano a Pontecagnano. L’autocarro con rimorchio, uscito dalla strada, ha causato traffico rallentato nella zona. Il conducente è ancora irreperibile e le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Nessuna informazione sulla presenza di feriti, ma i soccorritori sono sul posto per le verifiche del caso.

Le operazioni, rese complesse dalla mole del veicolo composto da motrice e rimorchio, hanno portato al recupero del mezzo e alla messa in sicurezza della carreggiata Un incidente stradale che ha coinvolto un autocarro con rimorchio adibito al trasporto di prodotti ortofrutticoli si è verificato nelle scorse ore in via Magellano, nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni Valle Piana e gli agenti della Polizia Locale per la messa in sicurezza dell'area, trovandosi di fronte a una situazione anomala: all'arrivo dei soccorsi, il conducente del mezzo pesante non era presente sul luogo del sinistro.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Pontecagnano Faiano incidenti Tragico incidente stradale, la vittima è Alessandro Sdoia, professore di 50 anni. Indagato il conducente del tir che lo ha travolto tra Pontecorvo e Frosinone Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: tir finisce fuori strada, ferito l'autista Questa mattina un tir è finito fuori strada lungo il raccordo Salerno-Avellino, all’altezza di Fisciano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pontecagnano Faiano incidenti Argomenti discussi: Tangenziale di Salerno, lo svincolo di Mariconda chiude per manutenzione straordinaria; Spaccio a Pontecagnano Faiano: un arresto, sequestrati cocaina e crack; Trentaquattro anni dal vile assassinio: Pontecagnano ricorda i carabinieri Medaglie d'Oro al Valore Militare alla Memoria; Disagi sulla Tangenziale di Salerno per i lavori del Consorzio Asi: chiusa la carreggiata in direzione Pontecagnano. Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, nell’area a nord di Napoli. A perdere la vita è stato un motociclista di 31 anni, coinvolto in uno scontro con un’automobile. L’impatto è avvenuto poco p - facebook.com facebook #PLTerredargine #Accadeora Incidente stradale a #Carpi in Via Guastalla tra Via Canale di Migliarina e Via Lunga. Possibili rallentamenti verso Carpi Siamo sul posto per i rilievi e la #viabilità @PMTerredargine x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.