Ponte Pallotta riapertura definitiva a marzo

Sono finiti a dicembre i lavori di restauro del ponte Pallotta a Comacchio. Ora si aspetta solo la riapertura definitiva, che dovrebbe avvenire a marzo. La struttura è stata sistemata e pronta per essere riaperta al traffico, dopo mesi di chiusura.

"I lavori strutturali si sono conclusi a dicembre e si avvicina la conclusione dell'intervento di ripristino del cavalcavia Pallotta a Comacchio, in località Volania, con la riapertura definitiva prevista per marzo". Lo dice Dario Carli, segretario della Lega di Comacchio, che conferma il sostegno al candidato Samuele Bellotti, illustrando lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dei Trasporti. E aggiunge: "Restano ora da completare la prova di carico, che deve attendere i necessari tempi di maturazione del calcestruzzo, e la realizzazione della pavimentazione stradale, estesa anche ai tratti della strada comunale di approccio al manufatto.

