Politiche sociali oltre 36 milioni per le persone con disabilità gravissima

11 dic 2025

L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha stanziato oltre 36 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima. Questa misura riguarda il pagamento del beneficio economico per i mesi di novembre e dicembre 2025, evidenziando l'impegno della regione nel garantire assistenza e supporto alle persone più vulnerabili.

