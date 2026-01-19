Al via il ciclo di incontri di orientamento ' Informatica Spazio aperto'

Il ciclo di incontri 'Informatica Spazio Aperto', organizzato dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, prende avvio il 22 gennaio. Questa serie di appuntamenti è rivolta a studenti, scuole, famiglie e cittadini, con l’obiettivo di offrire un approfondimento chiaro e accessibile su temi legati all’informatica. Gli incontri intendono favorire una migliore comprensione delle opportunità e delle sfide del settore, promuovendo un dialogo aperto e informato.

Prende il via il 22 gennaio 'Informatica Spazio Aperto - Incontri che non ti aspetti', una serie di appuntamenti organizzati dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa dedicati a studentesse e studenti, scuole, famiglie e cittadinanza, pensati per offrire uno sguardo concreto su cosa.

