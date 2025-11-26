Scuola e orientamento | come presentarsi competitivi al mondo del lavoro grazie al network
Continuano i RoadShow Orienta nelle scuole italiane: domani, giovedì 27 novembre, a partire dalle ore 9,30, presso l’ISS Federico Caffè, a Roma, è previsto l’evento Come presentarsi competitivi al mondo del lavoro grazie al network. Una tavola rotonda composta da alcuni direttori del personale di importanti aziende del territorio che interverranno sul tema del networking e sulle principali competenze umane che i giovani studenti devono acquisire per presentarsi competitivi al mondo del lavoro. L’evento, che si può seguire anche in streaming al seguente link, prevede, dopo i saluti istituzionali, l’introduzione a cura di Marco Vigini, Direttore servizio Welfare BnetYoung. 🔗 Leggi su Tpi.it
Approfondisci con queste news
Orientamento in uscita per i ragazzi di terza media della nostra scuola!! Quando? Sabato 2 dicembre Orario? Dalle 8.30 alle 13.00 Dove? Scuola T. Tasso (Viale Cavour 75) Saranno ospiti docenti ed alunni di sette Istituti Superiori del territorio. Obietti - facebook.com Vai su Facebook
#JobOrienta #orientamento #scuola #formazione #lavoro Vai su X
Orientamento iscrizioni. Open Day, come organizzarlo? Partecipazione dei docenti è volontaria, cambia la vita quotidiana della scuola? - Negli ultimi anni l’Open Day è diventato un elemento centrale nella vita delle scuole italiane, sempre più chiamate a raccontarsi in un sistema educativo caratterizzato da una crescente pluralità dell ... Secondo orizzontescuola.it
SCUOLA/ Orientamento, un cammino tra parole chiave e esperienze - Si tratta di un documento articolato che avrebbe bisogno di un’analisi dettagliata, per coglierne tutte le implicazioni, obiettivo non raggiungibile nel breve spazio di un articolo. Da ilsussidiario.net
Scuola, il Corriere della Sera a Didacta Firenze presenta la sua offerta su Stem, orientamento e Pcto - Il capoluogo toscano ospita per la settima edizione Fiera Didacta, la manifestazione dedicata al progresso nell'istruzione che avrà ... Riporta corriere.it