Scuola e orientamento | come presentarsi competitivi al mondo del lavoro grazie al network

Tpi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i RoadShow Orienta nelle scuole italiane: domani, giovedì 27 novembre, a partire dalle ore 9,30, presso l’ISS Federico Caffè, a Roma, è previsto l’evento Come presentarsi competitivi al mondo del lavoro grazie al network. Una tavola rotonda composta da alcuni direttori del personale di importanti aziende del territorio che interverranno sul tema del networking e sulle principali competenze umane che i giovani studenti devono acquisire per presentarsi competitivi al mondo del lavoro. L’evento, che si può seguire anche in streaming al seguente link, prevede, dopo i saluti istituzionali, l’introduzione a cura di Marco Vigini, Direttore servizio Welfare BnetYoung. 🔗 Leggi su Tpi.it

scuola e orientamento come presentarsi competitivi al mondo del lavoro grazie al network

© Tpi.it - Scuola e orientamento: come presentarsi competitivi al mondo del lavoro grazie al network

Approfondisci con queste news

Orientamento iscrizioni. Open Day, come organizzarlo? Partecipazione dei docenti è volontaria, cambia la vita quotidiana della scuola? - Negli ultimi anni l’Open Day è diventato un elemento centrale nella vita delle scuole italiane, sempre più chiamate a raccontarsi in un sistema educativo caratterizzato da una crescente pluralità dell ... Secondo orizzontescuola.it

SCUOLA/ Orientamento, un cammino tra parole chiave e esperienze - Si tratta di un documento articolato che avrebbe bisogno di un’analisi dettagliata, per coglierne tutte le implicazioni, obiettivo non raggiungibile nel breve spazio di un articolo. Da ilsussidiario.net

Scuola, il Corriere della Sera a Didacta Firenze presenta la sua offerta su Stem, orientamento e Pcto - Il capoluogo toscano ospita per la settima edizione Fiera Didacta, la manifestazione dedicata al progresso nell'istruzione che avrà ... Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Orientamento Presentarsi Competitivi