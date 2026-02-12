Pokemon e Hello Kitty fra oltre un milione di prodotti contraffatti il maxisequestro all'Esquilino

Questa mattina a Roma sono stati sequestrati più di un milione di prodotti contraffatti tra gioielli e accessori. La merce, trovata tra Esquilino e Tor Sapienza, includeva oggetti con i marchi di Pokémon e Hello Kitty. La Guardia di Finanza ha individuato e fermato un traffico illecito che vendeva prodotti senza certificazioni di sicurezza. In tutto sono stati sequestrati articoli che rischiavano di mettere a repentaglio la sicurezza dei consumatori.

La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre un milione di articoli tra bigiotteria e accessori di abbigliamento.

In vista delle festività natalizie, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno intensificato le loro attività sul territorio, sequestrando oltre 200mila prodotti di Natale potenzialmente pericolosi o contraffatti per garantire la sicurezza dei consumatori.

