In vista delle festività natalizie, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno intensificato le loro attività sul territorio, sequestrando oltre 200mila prodotti di Natale potenzialmente pericolosi o contraffatti per garantire la sicurezza dei consumatori.

In vista delle festività natalizie, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno intensificato le loro attività sul territorio. In particolare, potenziando l’azione di contrasto all’importazione e alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza europei. Sono così stati eseguiti controlli in esercizi commerciali di Busnago (MB), Carnate (MB) e Cornate d’Adda (MB) e sono stati rinvenuti stoccati nei magazzini circa 190.000 addobbi natalizi, decorazioni luminose, giocattoli e altri prodotti di estetica e per la cura degli animali, risultati sprovvisti del marchio “CE”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Monza, sequestrati oltre 200mila prodotti di Natale pericolosi o contraffatti

Leggi anche: Sequestrati oltre 2500 giocattoli e prodotti contraffatti nell’operazione “Natale al sicuro”

Leggi anche: Sequestrati oltre 2500 giocattoli e prodotti contraffatti nell’operazione “Natale al sicuro”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro; GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATI 200 MILA PRODOTTI PERICOLOSI IN BRIANZA, SCATTANO I CONTROLLI NATALIZI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE; Natale “tarocco” sventato: sequestrati 200mila euro di addobbi, giocattoli e marchi falsi.

Monza, sequestrati oltre 200mila prodotti di Natale pericolosi o contraffatti - (LaPresse) In vista delle festività natalizie, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno ... stream24.ilsole24ore.com