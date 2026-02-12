Pogacar contro un amatore impaziente | Mi date due minuti o dovete farmi subito il dito medio?

Pogacar si è trovato faccia a faccia con un ciclista amatore durante un allenamento. L’ultimo episodio ha visto il giovane campione sloveno chiedere all’uomo di dargli due minuti di calma, altrimenti avrebbe mostrato il dito medio. Pogacar, ancora in fase di preparazione prima del debutto ufficiale in stagione, si allena duramente per ritrovare la forma migliore.

Tadej Pogacar non ha ancora debuttato in questa stagione 2026 (lo farà solo il prossimo 7 marzo per le Strade Bianche) ma si sta allenando intensamente per trovare la forma migliore. Inciampando anche in un contrattempo che lo ha spinto a polemizzare direttamente con i propri tifosi, troppo pressanti: "Non comportatevi come adolescenti viziati.".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Pogacar Amatore L’accusa a Trump: “Protettore dei pedofili”. Lui si arrabbia e fa il dito medio: “Vaff…” Durante una visita all'impianto Ford di Detroit, Donald Trump è stato accusato di essere un Il fuorionda di Gabbani dopo lo scontro con Achille Lauro a X Factor: “Stasera mi dovete tenere” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pogacar Amatore Argomenti discussi: SPAGNA, ANCHE PER POGACAR CI SONO PROBLEMI CON I TIFOSI DURANTE GLI ALLENAMENTI; PRIMA LA CADUTA, POI UN MALANNO: VINGEGAARD RINUNCIA ALL'UAE TOUR. Pogacar contro un amatore impaziente: Mi date due minuti o dovete farmi subito il dito medio?Tadej Pogacar non ha ancora debuttato in questa stagione 2026 (lo farà solo il prossimo 7 marzo per le Strade Bianche) ma si sta allenando intensamente ... fanpage.it Paul #Seixas è destinato a scontrarsi nuovamente con #Pogacar ed #Evenepoel questa stagione, un'annata dove è chiamato a salire ulteriormente di colpi confermando quanto di buono fatto vedere negli ultimi mesi. https://www.tuttobiciweb.it/article/1770639 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.