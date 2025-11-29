Il fuorionda di Gabbani dopo lo scontro con Achille Lauro a X Factor | Stasera mi dovete tenere

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video pubblicato sul profilo ufficiale di X Factor mostra cosa è accaduto durante la pausa pubblicitaria seguita allo scontro in puntata tra Achille Lauro e Francesco Gabbani. Il botta e risposta tra i due giudici: "Stasera mi dovete tenere", Figurati se faccio strategia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

