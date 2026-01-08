Podismo il trofeo ‘Otto Comuni’ compie 50 anni | sei tappe per unire sport e territorio

La 50ª edizione del trofeo ‘Otto Comuni’ è un tradizionale appuntamento podistico che celebra mezzo secolo di storia. L’evento si svolge su sei tappe distribuite tra gennaio e marzo, offrendo agli appassionati di corsa su strada l’opportunità di unire sport e territorio. Un’occasione per partecipare attivamente e riscoprire le peculiarità delle comunità coinvolte in un contesto di tradizione e passione.

