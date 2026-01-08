Podismo il trofeo ‘Otto Comuni’ compie 50 anni | sei tappe per unire sport e territorio
La 50ª edizione del trofeo ‘Otto Comuni’ è un tradizionale appuntamento podistico che celebra mezzo secolo di storia. L’evento si svolge su sei tappe distribuite tra gennaio e marzo, offrendo agli appassionati di corsa su strada l’opportunità di unire sport e territorio. Un’occasione per partecipare attivamente e riscoprire le peculiarità delle comunità coinvolte in un contesto di tradizione e passione.
Tutto pronto per la 50esima edizione del trofeo ‘otto comuni’. Un appuntamento podistico su strada che ritorna per tutti gli appassionati di podismo con sei tappe complessive, con inizio domenica 11 gennaio e terminerà il 29 marzo. La manifestazione è promossa da Uisp comitato di Ferrara, con il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
