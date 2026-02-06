Google pixel aggiunge design ad alto contrasto al widget a colpo d’occhio

Google Pixel introduce una novità nel suo widget a colpo d’occhio. Con l’ultimo aggiornamento, il widget ora offre una modalità ad alto contrasto, pensata per migliorare la visibilità e facilitare l’uso. La funzione si attiva facilmente e rende più chiaro e leggibile il contenuto, anche in condizioni di luce sfavorevole. Google punta così a rendere più accessibile l’esperienza sui dispositivi Pixel, senza complicazioni per l’utente.

Questo aggiornamento riguarda una nuova funzione ad alto contrasto per il widget At a Glance sui dispositivi Pixel. Lo scopo è migliorare la leggibilità sui wallpaper chiari, introducendo una semplice opzione che, se attivata, applica uno sfondo scuro traslucido dietro il widget e lo estende per tutta la larghezza della schermata iniziale, con angoli arrotondati in linea con gli standard di Google. Il tema centrale riguarda l’ accessibilità visiva e la gestione del contrasto, offrendo una soluzione immediata senza opzioni di personalizzazione aggiuntive. pixel at a glance ad alto contrasto. descrizione dell’impostazione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

