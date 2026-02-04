Pixel aggiornamento google febbraio 2026 | modelli supportati

Google ha rilasciato a febbraio 2026 un nuovo aggiornamento per la linea Pixel. Si tratta di una patch di sicurezza mirata, senza grandi cambiamenti visibili. L’aggiornamento interessa i modelli supportati, ma non introduce novità estetiche o funzionalità importanti. Gli utenti possono aggiornare i propri dispositivi senza preoccuparsi di modifiche sostanziali all’esperienza d’uso.

