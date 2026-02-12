Pisa-Milan torna Pulisic L’americano sul suo recupero | Sta andando bene Sono positivo

Christian Pulisic torna in campo e si presenta positivo sul suo recupero. L’attaccante del Milan, che non giocava da un po’, ha detto che sta andando bene e si sente fiducioso. Ha rilasciato anche un’intervista al programma tv statunitense 'Access Hollywood', dando aggiornamenti sulle sue condizioni.

Oggi Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista al programma televisivo americano 'Access Hollywood'. Il numero 11 rossonero, allenato da Massimiliano Allegri, si è raccontato tra curiosità sulla sua esperienza a Milano, su alcuni aneddoti legati al club e aspetti della sua vita personale. Nella giornata di oggi, Massimiliano Allegri ha presentato la prossima gara contro il Pisa di Oscar Hiljemark in conferenza stampa. Come di consueto, il tecnico toscano ha fatto il punto della situazione sui recuperi e gli infortunati in casa Milan. Tra questi, rientra anche il nome di Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pisa-Milan, torna Pulisic. L’americano sul suo recupero: “Sta andando bene. Sono positivo” Approfondimenti su Pisa Milan Napoli, De Bruyne sul suo recupero fisico: "Sta andando molto bene. Spero di poter iniziare a correre presto" Kevin De Bruyne ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche, affermando che il recupero procede bene e spera di riprendere a correre presto. Lazio, Rovella conferma: «Il mio recupero sta andando bene per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo. In Nazionale…» Rovella aggiorna sui suoi tempi di recupero, confermando che dovrebbe rientrare in gruppo all'inizio di gennaio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pisa Milan Argomenti discussi: Milan, le ultime verso il Pisa: Leao in ripresa, Pulisic lavora ancora a parte; Milan, buone notizie per Allegri: un big torna ad allenarsi in gruppo in vista del Pisa; Milan, testa al Pisa: le ultime su Pulisic e Saelemaekers; FLASH| Da Pulisic a Saelemaekers: le novità in vista di Pisa-Milan. Milan, Pulisic torna per Pisa: le scelte di AllegriMilan, Pulisic torna tra i convocati per Pisa. Leao da gestire, Loftus-Cheek verso la conferma nel 3-5-2 di Allegri. europacalcio.it Il Milan torna in campo contro il Pisa con Pulisic recuperato ma in panchinaCon il ritorno in campo del Milan, Allegri si prepara a sfide decisive mentre il recupero di Pulisic e le scelte difensive offrono nuove opportunità. Dopo una pausa di quasi due settimane, l’AC Milan ... notiziemilan.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.