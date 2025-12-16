Lazio Rovella conferma | Il mio recupero sta andando bene per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo In Nazionale…

Rovella aggiorna sui suoi tempi di recupero, confermando che dovrebbe rientrare in gruppo all'inizio di gennaio. L'infortunio sta migliorando, e il centrocampista della Lazio si prepara a tornare in campo, mentre si concentra anche sulle prossime sfide con la Nazionale.

Nicolo Rovella - Skills Highlight - 2024 - Lazio

Video Nicolo Rovella - Skills Highlight - 2024 - Lazio Video Nicolo Rovella - Skills Highlight - 2024 - Lazio

