Lazio Rovella conferma | Il mio recupero sta andando bene per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo In Nazionale…

Rovella aggiorna sui suoi tempi di recupero, confermando che dovrebbe rientrare in gruppo all'inizio di gennaio. L'infortunio sta migliorando, e il centrocampista della Lazio si prepara a tornare in campo, mentre si concentra anche sulle prossime sfide con la Nazionale.

Rovella sul suo infortunio: «Il mio recupero sta andando bene per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo. In Nazionale.» Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato in occasione della cena di Natale del club, soffermandosi sul difficile periodo vissuto dopo il recente infortunio. Le sue dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport, hanno messo in luce . Calcionews24.com

lazio rovella conferma mioLazio, Rovella svela: «Per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo, sono fiducioso di tornare più in forma di prima! Sulla Nazionale…» - Il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, ha parlato a margine della cena di Natale dei biancocelesti: ecco le sue parole Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha preso la parola a margine ... lazionews24.com

lazio rovella conferma mioLazio, dal mercato alla (non) crisi del club: Lotito è un fiume in piena. E parla anche Rovella | VIDEO - A margine della cena di Natale della Lazio lo show di Lotito che tocca il tema mercato e non solo. calciomercato.it

