Pisa-Milan probabili formazioni | ballottaggio in difesa In attacco spazio a Leao e Nkunku

Questa sera alle 20:45 il Pisa ospita il Milan al 'Garibaldi' nella 25^ giornata di Serie A. I rossoneri devono confermare la loro marcia e cercano di mettere pressione sulla vetta, mentre i padroni di casa puntano a una vittoria per risalire in classifica. In difesa c’è ancora un ballottaggio, ma in attacco spazio a Leao e Nkunku, pronti a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Dopo il successo contro il Bologna, il Milan di Massimiliano Allegri, domani sera, scenderà in campo contro il Pisa del nuovo Oscar Hiljemark alle ore 20:45. I rossoneri sono alla ricerca di 3 punti preziosi, che permetterebbero al Diavolo di accorciare la distanza dall'Inter capolista: il Milan salirebbe a quota 53 (con una partita in meno). Il Pisa, invece, è alla ricerca di punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. vediamo, dunque, le probabili formazioni dei due tecnici alla vigilia del match. PROSSIMA SCHEDA >>> Il Pisa dovrebbe ripartire da Scuffet in porta, con davanti Canestrelli, Caracciolo e Coppola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

