Como-Milan probabili formazioni | Allegri con le sicurezze a centrocampo Ballottaggio Nkunku-Pulisic

Analizziamo le probabili formazioni di Como-Milan, partita valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A. Allegri punta su elementi di sicurezza a centrocampo, mentre si svolge un duello tra Nkunku e Pulisic per un posto in avanti. Ecco le possibili scelte degli allenatori alla vigilia del match al Sinigaglia, un confronto importante per la classifica e il proseguo della stagione.

Como-Milan, le probabili formazioni - Dovrebbe essere Nkunku più di Pulisic ad affiancare Leao nel Milan che Allegri presenterà in campo a Como nel recupero della 16^giornata di serie A. sport.sky.it

Fabregas alla vigilia di Como-Milan: "Sfida con Allegri È Serie D contro Champions League" x.com

- | Cesc Fabregas in conferenza stampa , : « » Alla vigilia di Como-Milan, Cesc Fabregas firma ` facebook

