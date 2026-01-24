Verso Roma-Milan probabili formazioni | Nkunku e Leao in attacco In difesa spazio a lui

In attesa di Roma-Milan, si delineano le probabili formazioni di Gasperini e Allegri per la 22ª giornata di Serie A. Nkunku e Leao sono favoriti per partire in attacco, mentre in difesa ci sono alcune conferme e possibili novità. Il match rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre, con obiettivi di classifica e continuità. Ecco le ipotesi di formazione per una partita che promette equilibrio e attenzione tattica.

Si prospetta una domenica ricca di calcio. Dopo Juvntus-Napoli, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena Roma-Milan, un vero e proprio big match. I giallorossi sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva che li avvicinerebbe ancora di più ai rossoneri. Il Diavolo di Max Allegri invece non perde dal match contro la Cremonese alla prima di campionato, ed è alla ricerca dei 3 punti per rimanere il più possibile attaccata all'Inter capolista. Ma chi giocherà titolare in Roma-Milan? Ecco le probabili formazioni alla viglia del match. Dopo il turnover effettuato in Europa League, Gasperini si affida nuovamente ai suoi titolatissimi: Mancini non al top ma dovrebbe esserci, Koné e Cristante confermati in mezzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Roma-Milan, probabili formazioni: Nkunku e Leao in attacco. In difesa spazio a lui Leggi anche: Milan-Roma, probabili formazioni: spazio a Leao e Nkunku Verso Milan-Genoa, probabili formazioni: tornano Pulisic e Leao. In difesa ecco…A due giorni dalla sfida di San Siro tra Milan e Genoa, analizziamo le probabili formazioni, con particolare attenzione al ritorno di Pulisic e Leao. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Roma-Milan: probabili formazioni e statistiche; Roma-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Le probabili formazioni di Roma-Milan (Serie A); Serie A: le probabili formazioni della 22^ giornata. Le probabili formazioni di Roma-Milan (Serie A)Le possibili scelte di Gasperini e Allegri per la gara valida per la 22ª giornata di campionato. msn.com La probabile formazione del MilanGasp è senza Hermoso. Malen confermatissimo in attacco, mentre per i due trequartisti ci sono tre pretendenti. Nel Milan Allegri ha il dubbio in attacco tra Nkunku e Pulisic, col primo favorito. sport.sky.it Verso Roma-Milan, qualche ballottaggio per Gasperini: le possibili scelte x.com Verso Roma-Milan, Allegri in conferenza: “Saelemaekers da valutare, Leao convive con un problema. Ora bisogna stare zitti” - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.