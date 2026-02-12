Questa sera l’Arena Garibaldi si colora di una maglia speciale, indossata solo per questa partita. Pisa e Milan scendono in campo con un’inedita divisa, pensata appositamente per la serata. La partita si svolge in un clima di festa, con tifosi entusiasti che aspettano da tempo questa occasione unica. La maglia, dal design particolare, fa da sfondo a una gara che promette emozioni e sorprese.

Pisa, 12 febbraio 2026 - Una notte speciale all'Arena Garibaldi e una maglia pensata per l’occasione. Il Pisa Sporting Club affronterà domani venerdì 13 febbraio il Milan nell’anticipo della 25esima giornata della Serie A con una divisa dedicata, che sarà utilizzata soltanto in questa gara. Ad annunciarlo è il club, che ricorda come "la sfida segna il ritorno del Milan sotto la Torre a distanza di 35 anni", l’ultimo precedente, infatti, risale al 14 aprile 1991. Per l’occasione i nerazzurri scenderanno in campo con una maglia total black, caratterizzata dalla Croce pisana di colore oro, simbolo storico della città e dell’identità del tifo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa-Milan: quarta maglia speciale in campo per una notte sola

Approfondimenti su Pisa Milan

Il Milan si prepara a lanciare la sua quarta maglia per la stagione 202526.

Venerdì sera a San Siro, l’Inter scenderà in campo con la quarta maglia della stagione 202526.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pisa Milan

Argomenti discussi: Milan, torna di moda la maglia 'lucida': la 4^ divisa sarà in due versioni. FOTO; La quarta maglia della Juventus: si passa alle striscie orizzontali, il motivo e quando verrà indossata; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Vlahovic lontano dal Milan: Lo vedo al Barcellona.

Pisa-Milan: quarta maglia speciale in campo per una notte solaPisa, 12 febbraio 2026 - Una notte speciale all'Arena Garibaldi e una maglia pensata per l’occasione. Il Pisa Sporting Club affronterà domani venerdì 13 febbraio il Milan nell’anticipo della 25esima g ... lanazione.it

Pisa-Milan: dove vederla, formazioni e precedentiPisa-Milan, anticipo della 25a giornata di Serie A: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni, precedenti e pronostico della sfida della Cetilar Arena ... lifestyleblog.it

MP LIVE – Verso Pisa-Milan: vivi con noi la conferenza di Massimiliano #Allegri in diretta! #milanpress x.com

#PisaMilan: DAZN o Sky Ecco dove vederla in diretta tv e streaming - facebook.com facebook