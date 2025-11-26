Il ‘miracolo sportivo’ di Allegri e il ‘vantaggio’ del suo Milan nella lotta Scudetto
Il Milan di Massimiliano Allegri è in lotta per la vetta della classifica con le rivali storiche in Serie A ma non soltanto. I rossoneri, attualmente, sono al secondo posto - pari merito con il Napoli - a 2 lunghezze di distanza dalla Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Non fatevi ingannare da un gol rocambolesco al 93’ con 4 rimpalli casuali. La Juve di Spalletti gioca una merda! Sarà un miracolo sportivo arrivare ai playoff e soprattutto al 4º posto in campionato, squadra e allenatore impresentabili. #BodoJuve 2-3 #UCL - facebook.com Vai su Facebook
"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PIEMONTE ORIENTALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X