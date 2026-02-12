Pisa-Milan Allegri sugli arbitri | Ora c’è il VAR che aiuta ed è importante però…
Domani il Milan affronta il Pisa in una partita importante. Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa e ha detto che il VAR aiuta molto, ma ci sono ancora margini di miglioramento. Il tecnico ha sottolineato che bisogna stare attenti e concentrati, perché ogni dettaglio può fare la differenza. La squadra si prepara con determinazione, consapevole delle sfide che aspettano.
Domani sera, alle ore 20:45, presso la 'Cetilar Arena', andrà in scena il match tra il Pisa di Oscar Hiljemark e il Milan di Massimiliano Allegri, gara che inaugurerà la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri andranno alla ricerca di 3 punti fondamentali per cercare di recuperare il distacco dall'Inter: attualmente il diavolo risiede al 2 posto in classifica a quota 50 punti, ma con una partita in meno rispetto ai nerazzurri (attualmente a 58 punti). Nella classica conferenza stampa della vigilia, l'allenatore rossonero ha voluto toccare un tema molto delicato in Serie A: gli arbitri e l'utilizzo del VAR. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Pisa Milan
Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Pisa Milan: «50 anni fa c’erano discussioni sugli arbitri, ora c’è il VAR che aiuta molto. Ma ci saranno sempre polemiche»
Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Pisa-Milan e non nasconde le sue opinioni.
Milan, VAR e arbitri: quanti errori. Allegri e le polemiche. Fofana ride: ecco perché
Ultime notizie su Pisa Milan
Argomenti discussi: Pisa-Milan: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e classifica Serie A; Milan, Leão sarà titolare contro il Pisa? Allegri ha già deciso; Le probabili formazioni di Pisa-Milan (Serie A); Milan, le ultime verso il Pisa: due rientri e un dubbio per Allegri.
Allegri in conferenza: Pisa non semplice!, poi gli annunci sugli infortunati! Occhio a SaelemaekersIl Milan si sta preparando per la trasferta contro il Pisa e, alla vigilia, in conferenza stampa ha parlato Allegri: le sue parole. spaziomilan.it
Milan, Allegri sugli infortunati: Saelemaekers forse torna col Como, Gimenez tra un mesettoMister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Pisa, ha riportato buone notizie dall'infermeria. Queste. tuttomercatoweb.com
Pianetamilan.it. . Ha parlato #Allegri alla vigilia di #PisaMilan, temi chiari: “Può essere un turno importante, quattro partite e poi vediamo” E su un possibile spareggio Scudetto risponde così Le ultime da Milanello dal nostro Stefano Bressi facebook
Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia di Pisa-Milan x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.