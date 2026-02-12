Pisa-Milan Allegri sugli arbitri | Ora c’è il VAR che aiuta ed è importante però…

Domani il Milan affronta il Pisa in una partita importante. Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa e ha detto che il VAR aiuta molto, ma ci sono ancora margini di miglioramento. Il tecnico ha sottolineato che bisogna stare attenti e concentrati, perché ogni dettaglio può fare la differenza. La squadra si prepara con determinazione, consapevole delle sfide che aspettano.

