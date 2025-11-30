Milan VAR e arbitri | quanti errori Allegri e le polemiche Fofana ride | ecco perché
Milan, polemiche arbitrali infinite dopo la vittoria sulla Lazio. Scontro Allegri-Rimedio e il curioso retroscena su Youssouf Fofana. Ecco le top news di Pianeta Milan del 30 novembre 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In Spagna arbitro espelle altro arbitro: è Mejuto González, arbitrò Liverpool-Milan finale di Champions. L'ex fischietto è delegato arbitrale del Getafe tornato in Europa che lo ha "ingaggiato" come delegato agli arbitri. Come se avessero espulso il nostro Collina - facebook.com Vai su Facebook
#Gasperini promuove le gare con #Inter e #Milan, poi tuona: "Non parlo di arbitri, solo una cosa mi dà fastidio" Vai su X
Milan-Lazio, il rigore per i biancocelesti non c'era (ma non era nemmeno fallo per i rossoneri): il varista verrà fermato - Secondo i vertici arbitrali, il rigore per il tocco di gomito di Pavlovic non c’era. Riporta msn.com
Rigore contro il Milan non dato, per gli arbitri non c'era: sbagliata la chiamata al Var di Collu, il varista Di Paolo verrà fermato - Il retroscena: il var Di Paolo non doveva richiamare Collu allo schermo, ha rischiato di indurlo all'errore Non era rigore. Come scrive msn.com
Milan, Collu scatena il caos sui social. I tifosi di Inter, Juventus e Napoli: “Scudetto già deciso” - La decisione di Collu di non dare un rigore alla Lazio nel recupero scatena i tifosi di Inter, Juventus e Napoli, per i quali il Milan è aiutato dagli arbitri. Segnala sport.virgilio.it