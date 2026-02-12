Pirati dei Caraibi | Bruckheimer conferma il 6° film Margot Robbie nel mirino per una nuova avventura piratesca

Dopo settimane di rumors, Jerry Bruckheimer conferma che ci sarà un sesto film della saga “Pirati dei Caraibi”. L’attenzione si concentra su Margot Robbie, che potrebbe entrare nel cast per una nuova avventura piratesca. I fan aspettano di sapere se questa volta il personaggio di Jack Sparrow avrà un nuovo erede o se la storia prenderà una piega diversa. La produzione è in fase di definizione e l’uscita è prevista nei prossimi anni.

“Pirati dei Caraibi 6”: Jerry Bruckheimer Rompe il Silenzio, tra Margot Robbie e l’Eredità di Jack Sparrow. Dopo quasi un decennio di speculazioni, il futuro della saga “Pirati dei Caraibi” si fa più concreto. Il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato a Entertainment Tonight di essere “vicino su parte” del progetto relativo al sesto capitolo, riaccendendo le speranze dei fan e sollevando interrogativi sul ruolo di Johnny Depp e sull’eventuale introduzione di nuovi personaggi. Un Progetto in Evoluzione: Dalle Voci di Cancellazione alla Nuova Speranza. Per anni, il destino di “Pirati dei Caraibi 6” è rimasto incerto, con voci contrastanti che ne annunciavano prima la cancellazione, poi la ripresa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Margot Robbie, attrice nominata agli Oscar, è stata annunciata nel cast del prossimo spin-off della serie ‘Pirati dei Caraibi’.

Dopo mesi di rumor e speculazioni, la Disney ha annunciato ufficialmente il ritorno di “Pirati dei Caraibi 6”.

Pirati dei Caraibi 6, il produttore rompe il silenzio: ecco cosa sappiamo sul sequelJerry Bruckheimer conferma progressi su Pirati dei Caraibi 6. Focus sul figlio di Jack Sparrow o reboot con Margot Robbie? Tutti i dettagli sul sesto capitolo.

