Margot Robbie nello spin-off dei ‘Pirati dei caraibi’

Margot Robbie, attrice nominata agli Oscar, è stata annunciata nel cast del prossimo spin-off della serie ‘Pirati dei Caraibi’. La sua partecipazione aggiunge un nuovo elemento alla saga, ampliando l’universo narrativo già consolidato. Questo film promette di esplorare ulteriormente le storie e i personaggi che hanno reso celebre la serie, offrendo ai fan un’ulteriore avventura nel mondo dei pirati.

E’ stata confermata l’attrice nominata agli Oscar Margot Robbie nel cast del prossimo spin-off dei Pirati dei caraibi. Scopriamo insieme quale sarà il suo ruolo e tutti i dettagli sulla riapertura del mondo di Jack Sparrow. Margot Robbie nel mondo die pirati. Sul rebootsequel di Pirati dei Caraibi si è fatta un po’ di confusione nel corso degli ultimi anni, tra l’annuncio del film con Margot Robbie e quello di un generico nuovo capitolo la cui natura non è mai realmente stata chiarita. Qual è la situazione attuale, dunque? La star di Barbie farà davvero parte del franchise?. Pare che ad oggi la risposta sia positiva, e a confermarlo è il produttore della saga campioni d’incassi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

